Iodonna.it - Anche la première dame è rimasta a bocca aperta dinanzi al look etereo della regina danese

Leggi su Iodonna.it

L’atmosfera dell’Eliseo si è tinta di charme e raffinatezza, quando laMary di Danimarca e suo marito, re Frederik X, sono stati accolti dal presidente francese Emmanuel Macron e dallaBrigitte Macron per una cena di Stato in loro onore. Il viaggio ufficialecoppia reale ha visto Mary brillare in unsofisticato che ha immediatamente catturato l’attenzione degli esperti di moda. Mary di Danimarca e laMathilde del Belgio, effetto Jackie (o Melania) a Copenaghen guarda le foto Mary di Danimarca, gonna floreale e unin chiffonPer la serata all’Eliseo, Mary di Danimarca ha scelto una camicetta semitrasparente color crema firmata Zimmermann, impreziosita da dettagli ricamati e da maniche con risvolto.