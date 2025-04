Justcalcio.com - Amorim è fiducioso in Man Utd che fa un finale forte per la stagione

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Rubenafferma che il Manchester United sta “guardando” mentre mirano a fare untraguardo per la, a partire da Nottingham Forest martedì.Lo United si siede 13 ° nel tavolo su 37 punti e potrebbe salire con una vittoria, poiché Crystal Palace non gioca fino a mercoledì.La squadra diè attualmente in una serie imbattuta di quattro partite nella prima volta e sta cercando vittorie consecutive per la prima volta in questa, dopo aver battuto Leicester City per 3-0 prima della pausa internazionale.ha anche confermato i ritorni di Harry Maguire e Leny Yoro per infortunio, e con altri giocatori che saranno presto tornati, èdi andare alle ultime nove partite delladi campionato.“Puoi dire che sono davvero”, ha detto.