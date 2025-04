Tarantinitime.it - Amministrative Taranto. Di Todaro: “Dopo cinquant’anni di militanza, per la prima volta propongo la mia candidatura al Consiglio comunale di Taranto in una lista civica”.

Tarantini Time QuotidianoA parlare è Emanuele Di, che aha una lunga esperienza, dapcome Consigliere, ma anche come Presidente di Circoscrizione, poi come Consigliere e Assessore, e Consigliere provinciale. “Mi candido in unadi centrosinistra, nell’ambito di una coalizione di centro, a sostegno del candidato Sindaco Francesco Tacente, espressione della società civile, legato ai principi del cattolicesimo sociale. “Ritengo la scelta di essere parte della“Riformisti per”, come il risultato di un percorso che ho portato avanti con convinzione ed entusiasmo, ma che ad un certo punto ha registrato la mancanza di condivisione dei metodi utilizzati all’interno del partito al quale sono stato iscritto per un lungo periodo, a mio parere non più ispirato ai principi della democrazia e della partecipazione, e che quindi mi ha condotto ad un passaggio doloroso, ma obbligato.