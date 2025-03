Anticipazionitv.it - Amici 24, espulsione a sorpresa dal Serale: concorrente colto in flagrante

Scandalo nella scuola didi Maria De Filippi: durante la registrazione della seconda puntata del, un allievo sarebbe stato espulso dal programma per una gravissima violazione del regolamento. Una notizia che ha lasciato senza parole fan, giudici e professori, e che rischia di influenzare profondamente l’equilibrio della competizione.La scoperta che ha fatto scattare il provvedimentoSecondo quanto trapelato da fonti vicine alla produzione di, l’allievo in questione sarebbe stato trovato in possesso di uno smartphone, dispositivo vietato durante il periodo di isolamento del. Il regolamento della scuola prevede l’assenza totale di contatti con l’esterno per garantire l’imparzialità del programma.L’intervento immediato della produzioneIl dispositivo sarebbe stato scoperto durante un controllo di routine.