Amerigo Vespucci oggi ad Ancona | tutto pronto per la regina dei mari

, 1 aprile 2025 – La magia dellatorna ad ammaliare gli anconetani e i visitatori in arrivo dail territorio. Il Tour Mediterraneo dellatocca il porto didove la splendida nave militare attraccheràtra le 8 e le 9 per restare fino a giovedì, quando partirà alla volta dello scalo abruzzese di Ortona (si tratta della prima volta in questo caso), anch’esso parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico. Un grande ritorno per lo storico veliero dall’ultima visita nel capoluogo che risale all’ottobre del 2022. Lasarà ormeggiata alla banchina San Francesco (banchina 1 del Porto Antico) fino al 3 aprile. Le visite a bordo da parte della popolazione, organizzate dallana Militare, si svolgerannoa partire dalle 15.