Internews24.com - Ambrosini non ha dubbi: «Dopo il Bologna il calendario del Napoli è in discesa, ma l’Inter secondo me ha avuto quella fortuna»

di RedazioneL’ex centrocampista del Milan, Massimo, ha voluto dire la sua sul duello scudetto tra Inter ein Serie AIntervenuto dagli studi di Dazn, Massimoha fatto una sua considerazione suche è la lotta scudetto di quest’anno in Serie A tra Inter e. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Milan e Fiorentinala vittoria dei nerazzurri contro l’Udinese eil successo ottenuto dai partenopei proprio contro i rossoneri al Maradona. PAROLE – «Ilse passacome scoglio, e Conte l’ha detto, poi nelle altre sette partite ha la strada inper quanto ilsia complicato.peròme haladi arrivare fisicamente e mentalmente bene in questo momento. Abbiamo detto di quanto sia importante recuperare i giocatori per ilhaad esempio Thuram, Calhanoglu e Dimarco che hanno ‘riposato’ prima, nel senso che sono stati inti prima».