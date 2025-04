Ilrestodelcarlino.it - Amarcord capodoglio. Un festival in spiaggia rievoca l’evento del 1943

A Rimini arriva ildei sette Capodogli di Vasto. L’appuntamento, in collaborazione con il Comune abruzzese, mette al centro la salvaguardia dei fondali marini e della sua fauna, usando come veicolo del messaggio proprio il cetaceo. Appuntamento giovedì alle 17 al cinema Fulgor con la proiezione di ‘Protezione del mare e delle sue risorse’, un cortometraggio curato dai ragazzi del liceo Einstein. Il giorno dopo invecesi sposterà sulladella Barafonda a San Giuliano mare, con una cerimonia per l’anniversario dellomento di unproprio sulladi Rimini, ben 82 anni fa. I ragazzi che partecipano al progetto puliranno ladai rifiuti e poi, insieme a Franco Sacchetti, direttore artistico del, disegneranno la sagoma dell’animale, proprio nel luogo in cui venne rinvenuto.