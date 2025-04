Lanotiziagiornale.it - Altro che svolta green, il governo pronto a investire sul nucleare

Ilscende in campo, anche economicamente, sul. Che l’esecutivo punti su questo settore è chiaro da tempo, ma ora lo vuole fare anche con un investimento da 200 milioni di euro nella società Newcleo, come parte di un aumento di capitale più ampio. I ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Imprese, Adolfo Urso, ne hanno parlato in un colloquio telefonico in cui si è fatto il punto sul futuro del.Ilpunta sul, verso investimento in NewcleoNewcleo è un’azienda italiana leader nella progettazione di reattori di terza generazione avanzata e di quarta generazione. L’ingresso nella società potrebbe avvenire entro la primavera attraverso una o più società controllate dallo Stato. L’obiettivo è arrivare a circa il 10% del capitale di un’azienda che conta circa 700 azionisti, di cui il 90% italiano.