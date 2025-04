Bergamonews.it - Altri Percorsi, la stagione si conclude con “The Trials (I Processi)”

Bergamo., ladella Fondazione Teatro Donizetti dedicata alla nuova espressività teatrale, è alla conclusione: giovedì 3 (ore 20.30) e venerdì 4 aprile (ore 10.30) è in programma al Teatro Sociale di Città Alta The(I), testo dell’inglese Dawn King messo in scena dalla regista Veronica Cruciani coinvolgendo dodici giovani attori della Accademia dei Filodrammatici di Milano. Traduzione di Monica Capuani. Scene e costumi di Erika Carretta. Disegno luci di Fabrizio Visconti. Drammaturgia sonora di John Cascone. Contributi video di Stefano Capra e Umberto Terruso. In palcoscenico: Sebastiano Amidani, Teresa Noemi Bove, Gloria Busti, Maria Canino, Matteo Chirillo, Michele Correra, Alessandra Curia, Alberto De Gaspari, Caterina Pagliuzzi, Gionata Soncini, Gabriele Spataro, Chiara Terigi, con la partecipazione di Tommaso Amadio, Mariangela Granelli e Valeria Perdonò.