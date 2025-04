Lanazione.it - Alluvione, 4mila tonnellate di rifiuti rimosse da Alia

Firenze, 1 aprile 2025 – Sono in fase di conclusione in tutti i 25 Comuni coinvolti gli interventi straordinari messi in campo daMultiutility per fare fronte ai danni causati dall’che ha colpito la Toscana a metà marzo. L’azienda ha completato praticamente ovunque la rimozione dei materiali alluvionati e la pulizia delle strade e delle piazze che erano state invase dalle acque e dal fango, restituendo decoro e sicurezza ai territori. Restano da effettuare in poche aree – Scarperia e San Piero, Dicomano, Empoli – gli svuotamenti delle piazzole di accumulo allestite nelle prime ore dell’emergenza. A partire da sabato 15 marzo,ha operato senza sosta nei Comuni colpiti, con un’intensificazione straordinaria dei servizi. Nei giorni di massimo sforzo sono stati impiegati contemporaneamente fino a 75 operatori e 25 mezzi dotati di braccio meccanico, affiancati da decine di veicoli, spazzatrici e autobotti.