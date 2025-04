Thesocialpost.it - Allerta Meteo, il bollettino della Protezione Civile di domani 2 Aprile: le regioni interessate

Il mese disi è aperto con un vortice di bassa pressione formatosi nella zona meridionalePenisola per via dell’afflusso di aria fredda proveniente dai Balcani. Anche per la giornata di, mercoledì 2, sono previste diverse allertesu variedel Centro-Sud. Il Dipartimentoha infatti diramato un’-idro gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria e su alcuni settoriPuglia. Di seguito tutti i dettagli. Il Dipartimentod’intesa, con lecoinvolte, alle quali tocca l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati, ha pubblicato poco fa un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomenipotrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono incluse nelnazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento (www.