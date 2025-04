Juventusnews24.com - Allenamento Juve, seduta alla Continassa con ospiti speciali. Il report del club bianconero verso il big match di Roma – VIDEO

di RedazionentusNews24al JTC con: ildelnella settimana che porta al bigcon lamattutino per lantus con: di seguito ildel– «Focus sul lavoro atletico: oggi laè andata di corsa, per intensificare la preparazionela trasferta all’Olimpico dinel prossimo weekend.Il gruppo si è ritrovato al mattino e, oltre a quanto appena anticipato, ha concluso la sessione con una serie di partitelle in campo.Prima dell’, un bel momento per i giocatori, accolti al Training Center dai ragazzi dellentus Academy di Qatar, Dubai e Abu Dhabi.Domani il piano di lavoro prevede doppia, al mattino e al pomeriggio».