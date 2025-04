Calciomercato.it - Allegri torna in Serie A, squadra decisa: non ci sono più dubbi

Il tecnico livornese è pronto are in panchina e potrebbe farlo inA: lasembra già essere stataUn anno dopo Massimilianoè pronto are. L’addio burrascoso alla Juventus è ormai alle spalle e il tecnico livornese cerca il giusto progetto per rimettersi alla prova.Vuole dimostrare di saper ancora vincere e vuole farlo in Italia: sembra proprio cheripartirà dallaA e andrà, dunque, a sfidare quella Juventus che per otto anni (in due tranche) è stata la sua casa. Acqua passata ormai, l’allenatore è in cerca di riscatto e di ipotesi per il suo ritorno in panchina non ne mancano.È stato spesso accostato al Milan, dove sarebbe potuto approdare anche a stagione in corso quando si parlava di un esonero di Fonseca (poi è arrivato Conceicao ma neanche lui ha avuto fortuna), ma anche alla Roma prima dell’avvento di Ranieri.