Agi.it - Allarme bomba all'Università di Narni: rivendicato dagli Anarchici

Leggi su Agi.it

AGI - La procura della Repubblica di Terni ha aperto un fascicolo per l'scattato nella sede della facoltà di Scienze dell'investigazione dell'Unipg di. L'è scattato in seguito alla rivendicazione dell'azione da parte del Gruppo d'azione "Kyriakos Xymitiris", formazione collocata nella sfera anarchica. "Domenica 30 marzo ci siamo introdotti nella facoltà di "Scienze dell'Investigazione e della Sicurezza" a, in Umbria, e abbiamo collocato - si legge nella rivendicazione - un ordigno incendiario nella stanza "Laboratorio scena del crimine". "Con quest'azione abbiamo voluto colpire un centro di formazione della futura intelligence dello stato italiano. Stato genocida come ci dimostra la sua cooperazione con lo stato sionista d'Israele nel massacro del popolo palestinese.