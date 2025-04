Quotidiano.net - Allarme benzodiazepine tra i minori, i farmacisti: “Ricette mediche falsificate per l’acquisto”

Roma, 1 aprile 2025 -perdi psicofarmaci da parte di“.. Lo scrive Andrea Mandelli, presidente Fofi (Federazione OrdiniItaliani) in una circolare indirizzata a tutta la categoria. Unpreciso, molto più dettagliato del precedente alert datato 25 marzo, “segnalazione urgente ricetta falsa, furto ricettario e timbro medico”.tra i: cosa dice la circolare Fofi Scrive il presidente Andrea Mandelli: “Si informa che alla Federazione sono arrivate delle segnalazioni sul dilagare del fenomeno di acquisto di psicofarmaci da parte deiattraverso, talvolta acquistate online e/o modificate artatamente”. L’appello del presidente nazionale Fofi Da qui l’appello del presidente nazionale: “Considerata la gravità dei rischi legati all’abuso degli psicofarmaci, si invitano tutti ia verificare, con la massima attenzione, le prescrizioniall’atto della dispensazione, adoperandosi per assicurare lo scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia”.