Iodonna.it - Alla scoperta di Mr Pugsley Addams, il Maine Coon che è entrato di diritto nel Guinness dei primati con la sua lunghissima coda

Leggi su Iodonna.it

Nel cuore del Minnesota c’è un felino che ha conquistato un primato con una caratteristica davvero unica. Mr, un imponentegrigio, è ufficialmentenelWorld Records come il gatto domestico con lapiù lunga mai registrata: ben 46,99 centimetri. Un record che non stupisce chi conosce questa razza, celebre per le sue dimensioni generose e il mantello folto. Ma per la sua famiglia umana, i Cameron,è molto più di unsta: è la celebrità di casa, amata per il suo carattere vivace e affettuoso. Bengala, Persiani,: i gatti più belli del SuperCat Show guarda le foto Mr, gatto con unaimpossibile da ignorareChiunque abbia incontrato Mrsi è soffermato, almeno per un istante, a osservare la sua straordinaria