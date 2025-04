Alla fine ha vinto questa cifra… Jessica montepremi Grande Fratello e penale | quanti soldi porta a casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il, edizione numero 18, si è concluso con il trionfo diMorlacchi. “Il pubblico ha deciso che a vincere quest’edizione del reality èMorlacchi”, ha annunciato a tarda notte Alfonso Signorini, dopo l’ultimo testa a testa tra la cantante e Helena Prestes. Le due hanno prima spento le luci della, poi lo hanno raggiunto in studio. Il verdetto e la festa, almeno per.“Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare. Non ci sto capendo nulla. Posso solo dire grazie, grazie a ognuno di voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima”, ha dichiarato a caldo, ancora scossa dsorpresa di un traguardo che sembrava lontano all’inizio del suo percorso nella.Leggi anche: “Ragazzi, è fatta”. Helena e Javier dopo finale: il gesto e gli Helevier volanoGF, quanto haMorlacchiOra che è tutto finito, anche se chiaramente c’è chi preferiva vincesse Helena o anche Zeudi, la domanda è: quanto ha realmente guadagnatoMorlacchi graziesua vittoria? Il, d’accordo, ma ci sono anche obblighi di beneficenza, tasse e compensi settimanali a fare la cifra finale.