Alessia contro Francesca ad Amici 24 la prof Celentano attacca Deborah Lettieri | “È falsa vi prende in giro”

Leggi su Fanpage.it

In vista della prossima puntata del Serale di24, laha lanciato un guanto di sfida ad, chiedendole di preparare una coreografia in stile cabaret. Per la ballerina e per la suaAlessandra, però, si è trattata di una presa in giro: "Non è quello lo stille, ha provato a nascondersi dietro falsità". Così, la maestra ha risposto lanciandone uno a