Alessandro Cattelan nuovo giudice di Italia’s Got Talent al posto di Khaby Lame

Avvicendamento al tavolo diGotper la 14esima stagione. Secondo le anticipazioni di DavideMaggio, infatti,lascerà ildopo una sola edizione ad, al suo debutto assoluto in giuria. Il conduttore piemontese, reduce dalla finale di Sanremo accanto a Carlo Conti e forte del successo di Stasera c’èsu Rai 2, approderà su Disney+ che, dopo il successo della 13esima stagione – la prima in streaming sulla piattaforma – ha rinnovato l’accordo con Fremantle Italia. Le registrazioni partiranno a breve nel Sud Italia, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali sulla data di uscita o il cast completo.Got14: chi ci sarà in giuria confarà dunque il suo esordio nelle vesti diGot