Alessandra Amoroso torna con Cose Stupide il nuovo singolo in uscita il 4 aprile

In radio da venerdì 4Venerdì 4arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali(Epic / Sony Music), ildi. Il brano, disponibile al link Epic.lnk.to/, racconta con sincerità la complessità di una relazione sospesa tra desiderio e disillusione.Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da CELO,è un midtempo dal sound coinvolgente, che esplora le emozioni di un amore vissuto fino in fondo, tra errori e sofferenza. Il testo si snoda attraverso immagini evocative e simboli che hanno ispirato anche la direzione artistica della copertina, firmata da Corrado Grilli.Il ritorno live con il “Fino a Qui Summer Tour 2025”tornerà dal vivo a partire dall’11 giugno con il Fino a Qui Summer Tour 2025, prodotto e organizzato da Friends and Partners.