Alba Blaj-Novara oggi in tv, CEV Cup volley femminile 2025: orario finale ritorno, programma, streaming

Mancano solo due set alla Igor Gorgonzolaper mettere le mani sulla sua terza Coppa CEV, il quarto trofeo internazionale della sua storia. Le piemontesi puntano a concludere una settimana da sogno nella trasferta sul campo dell’, già superata 3-1 nella gara di andata. Nel mezzo, un’impresa memorabile per la squadra di Lorenzo Bernardi, capace di infliggere a Conegliano una netta sconfitta per 3-0, interrompendo così una striscia di 50 vittorie consecutive della formazione veneta.Con questo carico di entusiasmo,si prepara alla sfida in terra rumena, consapevole della propria superiorità, emersa chiaramente nel primo confronto. Tuttavia, l’ha dimostrato di essere un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche, e la squadra piemontese dovrà mantenere alta la concentrazione.