Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon

Partite leserie spin offSono ufficialmente iniziate nellediof the, la serie di successo ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a raccontare l’epica storiaCasa Targaryen. Questa nuovasarà composta da otto episodi e vedrà il ritorno di un cast stellare, tra cui Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e molti altri.Tra le novità, l’ingresso di Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin e Dan Fogler nei panni di Ser Torrhen Manderly.