Amica.it - Al via il GialappaShow 2025. A condurre il Mago Forest, affiancato per la prima puntata da un'inedita Elodie

Leggi su Amica.it

Ottima partenza per la quinta edizione di, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Alla conduzione ancora una voltache nelladel 31 marzo (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand ha registrato complessivamente 1 milione 284 mila spettatori medi) è statoda una frizzante e ironica.Annalaisa ed Elodaia: il duo che non ti aspettiAnnalaisa (alias Brenda Lodigiani) ha duettato con, per l’occasione diventata Elodaia. Tra musica ed evoluzioni su un palo, rimangono entrambe bloccate.Il cast dellaHa aperto laBrenda Lodigiani al citofono con Valerio Mastandrea. Debutto nel programma per Giulia Vecchio, riconfermato il resto del cast, con vecchi e nuovi personaggi. Tra gli altri, Ubaldo Pantani diventa il filosofo Massimo Cacciari, Max Giusti veste i panni di Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Betti nuovo disturbatore in studio, e Valentina Barbieri reinterpreta Michelle Hunziker.