Ilgiorno.it - Al Foro Boario di Rovato torna Lombardia Carne: tanti appuntamenti dal 4 al 7 aprile

Un ritorno atteso, un legame antico che rinnova da ben 134 edizioni il legame tra l’uomo, la terra e gli animali da allevamento. A, cuore pulsante della Franciacorta, riapre i battenti: la rassegna che celebra, soprattutto, l’eccellenza delle carni. La manifestazione, che si svolgerà dal 4 al 7, si prepara a trasformare ancora una volta il, storico teatro del mercato settimanale, in un palcoscenico di sapori, tradizioni e maestria contadina. “Il clou sarà domenica 6, giornata consacrata alla premiazione degli animali da– spiega il sindaco diTiziano Alessandro Belotti - bovini e ovini saliranno in passerella come protagonisti di un rito che unisce passato e presente. Un riconoscimento che non è solo trofeo, ma tributo a un’arte antica, quella dell’allevamento, che qui resiste e si rinnova”.