Al cinema il documentario di Spagnoli "La scuola romana delle risate"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 apr. (askanews) – Arriva nelle sale con un’uscita evento il 17-18-19 aprile, per poi approdare in prima serata su RaiTre il 26 aprile, “La”, il nuovodi Marcodedicato alla straordinaria tradizione umoristica della Capitale. Prodotto da Samarcanda Film in collaborazione con Rai Documentari, in coproduzione con Luce Cinecittà e in collaborazione con Titanus S.p.A., il film racconta le radici e l’evoluzione della comicitàattraverso materiali d’archivio e testimonianze dei suoi grandi protagonisti. Con Carlo Verdone narratore d’eccezione, il film è un viaggio nella satira visionaria, popolare e dissacrante che ha segnato la cultura di Roma, passando per teatro,, televisione e social, fino ad arrivare al mondo del fumetto con il romanissimo Zerocalcare protagonista.