Agrivoltaico a Fossoli | il sindaco Righi elogia la partecipazione cittadina

Ildi Carpi, Riccardo, ha espresso il proprio apprezzamento per il dibattito e laall’incontro sull’, svoltosi lunedì 31 marzo a.“È stata un’assemblea molto sentita e partecipata – ha dichiarato– in cui abbiamo parlato die impianti rinnovabili, ma soprattutto abbiamo ascoltato, informato e condiviso. Credo in una politica che si confronta con le persone, soprattutto su temi complessi come questo.”Ilha sottolineato la necessità di normative più giuste che permettano agli enti locali di tutelare il territorio e i cittadini, bilanciando gli investimenti privati con la salvaguardia dell’ambiente. “La transizione energetica è fondamentale, ma non deve essere subita. Continueremo a farci sentire e a parlarne insieme”, ha concluso.