Cesenatoday.it - Affido, la testimonianza di Paolo: quattro figli naturali e due 'temporanei': "L'affetto dato è stato identico"

Leggi su Cesenatoday.it

Baldisserri ha avuto seie due in. Il motto che riassume l'esperienza vissuta in famiglia potrebbe essere "più vuoi bene e più hai bene da dare". A sentirlo parlare deipresi "in" e delle soddisfazioni provate quando si sono diplomati, quando.