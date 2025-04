Anteprima24.it - AffareTrattore, successo ad Agriumbria 2025

Tempo di lettura: 2 minuticelebra unstraordinario ad, consolidando il proprio ruolo di leader nel settore della compravendita di macchinari agricoli. Grazie alla tenacia del CEO Erminio Panella e alla professionalità comunicativa dell’attore Peppe Fonzo, la piattaforma ha riscosso un’enorme approvazione da parte del pubblico e degli operatori del settore.Nel corso della fiera, tra le più importanti a livello nazionale e internazionale, numerose sono state le testimonianze di stima ricevute da clienti, aziende e professionisti del mondo agricolo.si è distinta non solo per la qualità del servizio offerto, ma anche per l’innovativa strategia comunicativa che ha permesso di ampliare la sua presenza in tutta Europa.“Siamo orgogliosi di quanto abbiamo raggiunto ad– ha dichiarato Erminio Panella, CEO di– La nostra piattaforma sta diventando sempre più un punto di riferimento per chi cerca e vende trattori e macchinari agricoli, e la risposta del pubblico a questa fiera lo conferma”.