AEW | Ottimi numeri in streaming su MAX che portano Dynamite sopra il milione di spettatori

Seguendo il trend di diversi sport e anche quanto fatto dalla WWE che è sbarcata su Netflix, anche la AEW ad inizio anno ha trovato un accordo con la piattaforma diMAX, sempre di proprietà della Warner Bros, per trasmetteree Collision anche inoltre alla classica collocazione su TBS. Un accordo per certi versi passato in sordina, ma che stando agli ultimi rilevamentici sta dandorisultati.che riin altoCome per gli show WWE su Netflix, anche persu MAX non si può avere un dato degli ascolti preciso come accade per i canali TV, tuttavia dai minuti guardati si può estrapolare una media degli utenti che visualizzano lo show e iche emergono sono sorprendenti. Secondo le fonti che hanno raccolto questi dati che riguardano solo, lo show ha una media di circa 60 milioni di minuti visti per puntata, con una deviazione del 10-20% in più o in meno a seconda dell’episodio e della concorrenza.