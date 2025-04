Zonawrestling.net - AEW: John Cena e Cody Rhodes infiammano RAW con riferimenti alla AEW, MJF risponde

L’edizione del 31 marzo di RAW ha visto un altro epico botta e risposta tra, con numerosiAEW.ha iniziato riconoscendo di essere stato fischiato in una compagnia che ha contribuito a creare. Tuttavia, è statoa fare il commento più scioccante, alludendoAEW e al Presidente della compagnia, Tony Khan: “Io creo imperi per miliardari. Tutto quello che hai fatto tu è rubare soldi ai loro figli.”Come prevedibile, questiAEW non sono passati inosservati ai fan e hanno scatenato dibattiti e discussioni sui social media. Su Twitter, MJF ha detto la sua sulla questione, sostenendo che è sciocco che i fan facciano tanto clamore per una compagnia di wrestling che ne cita un’altra:“Davvero non capisco perché i fan si infuriano quando la WWE menziona o faad AEW.