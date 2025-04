Lanazione.it - Aeroporto di Massa-Cinquale: polemiche su sviluppo e impatto ambientale

L’dicome una piccola Malpensa? Alle perplessità, per non dire alla contrarietà, del sindaco di Montignoso Lorenzetti e del Pd, si aggiungono anche gli ambientalisti e in particolare la società Amici di Ronchi-Poveromo. "Il sindaco Persiani afferma che porterà benefici in termini economici – dice Luca Bergamaschi del direttivo dell’associazione – e ci permetterà di “guardare con fiducia al futuro, consapevoli delle potenzialità strategiche dell’per lodel territorio, della città e dell’intera area circostante". E’ pleonastico ricordare che non saremo noi ad avere vantaggio dal potenziamento dello scalo ma Forte dei Marmi? A noi rimarranno i clamori, l’aumento del traffico, la cementificazione". Bergamaschi, 75 anni, fa parte di una delle famiglie più antiche e conosciute di Poveromo, al pari di Venturi e Colombini.