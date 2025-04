Quotidiano.net - Adolfo Urso: Evitare l'escalation commerciale, puntare su accordi bilaterali

"In un mondo sempre più caotico occorre avere cautela e responsabilità ed è quello che chiediamo alla nostra Ue. Aspettiamo le decisioni di Trump perché spesso ha detto delle cose e fatto altre. Aspettiamo le decisioni e prepariamo la nostra risposta, ma dovrebbe essere evitata l'". Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy,intervistato da Skytg24. "Se agiamo con contromisure, ha detto riferendosi all'Ue, ci facciamo male da soli. La soluzione non è quella di reagire meramente creando unanella guerrache avrebbe solo perdenti, ma quello di avere una politica strategica più ampia creando nuovi, per esempio con l'India".