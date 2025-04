Lettera43.it - Adolescence sarà mostrata nelle scuole britanniche: l’annuncio di Starmer

La miniserie dei recordtrasmessa in tutte lemedie e superiori. Lo ha annunciato il primo ministro del Regno Unito Keira seguito di una tavola rotonda a Downing Street cui hanno partecipato anche il creatore dello show Jack Thorne e alcuni rappresentanti delle organizzazioni che sostengono salute e benessere mentali dei giovani. La produzione Netflix, prima in classifica in oltre 80 Paesi, arriverà fra i banchi in versione gratuita e accompagnata da una guida e da materiali pensati esclusivamente per aiutare insegnanti e genitori a gestire i dialoghi con i loro figli e le loro figlie dopo la visione delle quattro puntate. «Come padre, è stato difficile guardarla», ha detto il premier. «Dobbiamo fare ciò che possiamo per evitare che i nostri ragazzi cadano in questo vortice di odio e misoginia».