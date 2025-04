Quotidiano.net - Adolescence mostra il nulla dentro al cuore

Com’è andata oggi? Bene. Cos’hai fatto? Niente. Lo sperimentiamo tutti, al tentativo di approccio con un adolescente. Le loro sono giornate pienissime, scuola, corsi di questo e quello, telefonini sempre accesi. Ma la risposta a un adulto che chieda loro cosa mai hanno nascosto nelsarà, al 99%, “”. La potenza di(Netflix) è che svela di cosa sia pieno, in realtà, quel giovanissimo “”. La trama dell’opera inglese è nota, c’è un ragazzino ben educato dal volto angelico e dalla famiglia normalmente affettuosa, che uccide una coetanea. Il "tutto bene / niente” della sua quotidianitàto a genitori e insegnanti si rivela un “tutto male / orrore” condiviso con i coetanei. Vittima di bullismo, il ragazzino incanala la sua frustrazione in gruppi online misogini, in cui essa – via social, in una dimensione lontanissima e sconosciuta dai “grandi“ – si alimenta fino all’esplosione.