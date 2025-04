Thesocialpost.it - Addio ad Álvaro Mangino, l’eroe silenzioso delle Ande: “Scioglieva neve per dissetarci”

Leggi su Thesocialpost.it

È morto a 71 anni a MontevideoSchmid, uno dei sedici sopravvissuti al disastro aereodel 13 ottobre 1972. Le complicazioni di una polmonite hanno posto fine alla vita di uno degli ultimi testimoni di unapiù sconvolgenti vicende di sopravvivenza estrema mai raccontate.Il volo 571Forze Aeree dell’Uruguay, con a bordo 45 passeggeri, partì quel giorno con destinazione Santiago del Cile. Tra di loro c’era anche, allora diciannovenne, convinto a salire a bordo da Marcelo Pérez, capitano della squadra di rugby degli Old Christians. La rotta si trasformò in tragedia: a causa di un errore di navigazione, l’aereo si schiantò contro la Cordigliera, dando inizio a 72 giorni di lotta per la sopravvivenza in condizioni disumane.Inizialmente sopravvissero in 33, ma il gelo, le valanghe, le ferite e la fame ridussero presto il gruppo.