Cityrumors.it - Addio a Suor Paola, tifosa della Lazio volto noto di Quelli che il calcio

Una notizia tremenda per il mondo biancoceleste e per tutte le persone che le volevano bene, tanti messaggi da Vip che non l’hanno dimenticataUna notizia brutta. Di quelle che ti lasciano senza parole e senza possibilità di poter fare nulla, se non quella di ricordare con grandissimo affetto Rita D’Auria, per tutti, come una donna meravigliosa e solare, semplice e amorevole nei confronti del prossimo, di chiunque avesse bisogno di aiuto. Se ne andata di notte, in silenzio, conosciuta da tutti, tifosissimae conosciuta a livello nazionale per viasua lunga partecipazione alla trasmissione Rai “che il“.diche il(Ansa Foto) Cityrumors.it, come veniva chiamata da tutti, soprattutto da chi le stava vicino, aveva 78 anni, era malata da tempo, ma non ha mai smesso di aiutare le persone, soprattutto chi faceva parteONLUS So.