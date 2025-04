Internews24.com - Adani esalta l’Inter: «Il collettivo è forte, solo Bayern e Real hanno fatto meglio in quel dato!»

di Redazione: «Ilin!». Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Leleha speso parole al miele nei confronti del cammino straordinario che sta facendodi Simone Inzaghi quest’anno, ancora in lotta sia per lo scudetto che per la Coppa Italia che per la Champions League. L’ex difensore nerazzurro si è soffermato, in particolare, sugli straordinari numeri della squadra di Inzaghi relativi alle partite casalinghe, confrontandoli conli dei top club europei: soltanto ilMadrid e ilMonaco (prossima sfidante ai quarti di finale di Champions League)numeri migliori della beneamata!PAROLE – «in casa ha11 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, totalizzando ben 36 punti.