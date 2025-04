Lanazione.it - Acquedotto del Fiora. Cambiano i contatori: "Un servizio migliore"

delcontinua a investire nell’innovazione, con oltre mezzo milione di euro per l’installazione dei nuovi misuratori in tre comuni, due di questi si trovano sul Monte Amiata. I comuni interessati da questa ultima attività sono Arcidosso e Seggiano. Questa tranche dell’attività di sostituzioneprenderà il via a metà aprile e interesserà il comune amministrato dal sindaco Jacopo Marini, con un investimento di oltre 300mila euro per installare 3.100 apparecchi, e il territorio comunale amministrato dal sindaco Daniele Rossi, con un totale di 904 misuratori per più di 90mila euro. L’altro comune interessato è Cetona, si trova in provincia di Siena. I nuovidotati di telelettura consentono un incremento notevole nella precisione di misura e il prelievo automatico del dato di lettura, senza la necessità di effettuare l’autolettura periodica.