Quifinanza.it - Acqua potabile contaminata da Pfas, nuovi limiti: le regioni e le città più inquinate

Leggi su Quifinanza.it

Una buona notizia per l’ambiente. Finalmente, con non poca sorpresa peraltro, è approdato in Parlamento il decreto legge per ridurre ideinelle acque potabili, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo scorso. Questo provvedimento mira ad abbassare i livelli consentiti di, composti poli e perfluoroalchilici, nelle acque potabili e a introdurreper il cosiddetto Tfa (acido trifluoroacetico), una delle molecole più diffuse di questa classe di sostanze inquinanti, che fino ad oggi non era mai stata regolamentata.Una presa di posizione, quella del governo Meloni, che ha un po’ spiazzato tutti, visto che poco tempo fa la maggioranza aveva presentato una mozione sui, approvata alla Camera, che risultava piuttosto inconcludente e comunque meno puntuale.Ideinell’La decisione, ora, arriva dopo la pubblicazione a gennaio dell’indagine di Greenpeace Italia “Acque senza veleni”, che ha evidenziato una contaminazione daparticolarmente estesa sostanzialmente in tutte leitaliane.