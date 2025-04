Acilia, l’ex bisca della malavita diventa centro di formazione

Leggi su Ilfaroonline.it

X Municipio, 1 aprile 2025 – Prende nuova vitain via Maccari a San Giorgio di. Lo stabile confiscato è da ormai anni assegnato alla Fondazione Roma Litorale Ets, ente che si occupa di oltre 450 bambini e ragazzi con fragilità, disabilità del neurosviluppo e patologie rare che avvierà nella sede anche il nuovodiprofessionalizzante in collaborazione con Espansione Srl. L’inaugurazione l’8 maggio con il via al primo corso in materia di autismo, per tecnico del comportamento Aba. “Figura – spiega il direttore generaleFondazione, il dottor Stefano Galloni – fondamentale nei servizi riabilitativi, ma anche in quelli educativi e sociali, per operare al meglio sui progetti di vita di persone con disturbo dello spettro autistico”.“Inaugurato nel 2013, lo stabile di via Maccari completamente ristrutturato, ha in questi anni ospitato i servizi socioeducativi interni, attività per autismo, la sedenostra agenzia per l’inserimento lavorativo per persone con fragilità e uno sportello di accoglienza e inper le famiglie del territorio – spiega il dottor Stefano Galloni -.