Lanazione.it - Accordo tra Azienda ospedaliera Santa Maria e Usl 2 per ridurre liste d'attesa in Umbria

TERNI Siglato l’di integrazione interle per l’abbattimento delled’e la riduzione della mobilità passiva interregionale, tra l’(foto) e l’ Usl 2, sottoscritto dai direttori generali Andrea Casciari e Piero Carsili, alla presenza della presidente della Regione, Stefania Proietti e della direttrice regionale salute, Daniela Donetti. "L’è incentrato sul recupero della mobilità passiva, l’aumento della produttività delle strutture in relazione alla loro organizzazione e funzione, nel rispetto dei criteri del Dm 70/2015, e la riduzione dei tempi dial fine della garanzia di appropriatezza e sicurezza delle cure – spiega la governatrice umbra– . L’obiettivo comune è incrementare, tra l’altro, l’attività ortopedica protesica in elezione nell’con un ampliamento dei posti letto di day week surgery assegnati alla struttura di chirurgia multidisciplinare a ciclo breve, una più stretta integrazione in ambito chirurgico tra l’ospedale di Terni e il presidio ospedaliero di Narni con una maggiore offerta di posti letto da parte delle strutture territoriali e ospedaliere dell’Us 2 in favore di pazienti trasferibili dai reparti dell’sia per la necessaria continuità assistenziale che per la tempestiva attivazione della fase riabilitativa del percorso di cura".