Lanazione.it - Accoltellò un uomo: “Fu tentato omicidio”. Condannato a 5 anni

Cascina, 1 aprile 2025 – Due coltellate, “che raggiunsero i polmoni” di un giovane finito poi all’ospedale. Per quel fatto, il 20enne Hamdouni Mahdi, difeso dagli avvocati Francesco Virgone e Niccolò Guidato del foro di Pisa, è statoa 5. Sulla gravità delle lesioni si è discusso gran parte del caso che ieri è arrivato alla fine dell’iter in tribunale. Era aprile (il 21) dello scorso anno quando ci fu una lite a San Frediano a Settimo di Cascina che terminò nel sangue. Ieri, davanti al collegio, è stato discusso il rito abbreviato, in un primo momento condizionato all’audizione del perito di parte, a cui poi la difesa ha rinunciato. L’udienza precedente si era tenuta a gennaio, quando la difesa aveva presentato un’eccezione per alcune questioni tecniche riguardanti le notifiche, accolta dai giudici.