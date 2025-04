Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 1° aprile: Gennaro Rambone ed altre ricorrenze

1°edUn partenopeo a Catanzaro. Come Gianni Improta e Armando Cascione, senza dimenticare il caprese Costanzo Celestini. Del club calabrese è stato sia giocatore che allenatore. Come del Napoli. Il 1°1935 nasceva, un simbolo del calcio campano che nella stagione 1982 -’83 (a campionato in corso) affiancò Bruno Pesaola.avrebbe compiuto novant’anni anche Liam Whelan, il quale con il Manchester United conquistò due ‘scudetti’ e due Supercoppe d’Inghilterra.Festeggia gli ottanta Massimo Cherubini, diciannove presenze in Serie A con il Catania e 59 tra i cadetti. E i settanta di Roberto Pruzzo (intervistato da Stefano Carina per Il Messaggero)? Riprendiamo una dichiarazione di Ettore Viola tratta dal libro di Susanna Marcellini e Massimo Paravani ‘L’anno magico‘: “Mio padre aveva già comprato la Roma, ma l’accordo era saltato all’ultimo momento perché all’atto della firma era emerso che il terreno di Trigoria era ipotecato e l’Ingegnere era rimasto disorientato e offeso da questa cosa.