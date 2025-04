ABS Milan | formazione manageriale personalizzata e network esclusivo per professionisti

Leggi su .com

(Adnkronos) – l dinamico scenario del mercato del lavoro contemporaneo impone aiun costante aggiornamento e lo sviluppo di competenze sempre più specialistiche e, al contempo, trasversali. ABSsi pone come risposta a questa esigenza, adottando un modello formativo all'avanguardia che consente ai partecipanti di plasmare il proprio percorso di studi attraverso una .L'articolo ABSperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni