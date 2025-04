Lanotiziagiornale.it - A Narni individuata e disinnescata una bomba nelle aule dell’Università: l’azione è stata rivendicata da un gruppo anarchico rivendica

Si tratterebbe di un ordigno incendiario rudimentale, composto da una scatola con all’interno due molotov, quello individuato dai carabinieri all’interno dei locali della facoltà di Scienze per l’investigazione e la sicurezzadegli Studi di Perugia, a. La collocazione dell’esplosivo èsul web da une, per questo, secondo quanto riporta l’Ansa, gli inquirenti valutano anche la pista del terrorismo.Sull’evento è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Terni, ma è probabile che a breve l’indagine venga trasferita all’antiterrorismo di Perugia. Questo perché gli investigatori riterrebbero attendibile lazione diffusa sul sito Rivoluzione anarchica dald’azione Kyriakos Xymitiris.Aunada un“Domenica 30 marzo ci siamo introdotti nella facoltà di Scienze dell’Investigazione e della Sicurezza a, in Umbria, ed abbiamo collocato un ordigno incendiario nella stanza Laboratorio scena del crimine” si legge nel testo.