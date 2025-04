Gqitalia.it - A Milano torna il Miu Miu Literary Club

Dopo il successo della prima edizione, Miu Miucon il suo, l'evento organizzato dal brand del gruppo Prada per consolidare il dialogo con la cultura contemporanea. Il tema portante di questa edizione sarà la formazione femminile, esplorata attraverso le opere di due autrici internazionali, come la filosofa esistenzialista francese Simone de Beauvoir e Fumiko Enchi, pseudonimo di Fumi Ueda, una delle autrici più rilevanti dell'era Sh?wa in Giappone.Curate dalla scrittrice e ricercatrice della cultura, della lingua e della letteratura italiana Olga Campofreda, le due conversazioni si concentreranno su altrettanti titoli delle due autrici: il 9 aprile The Power of Girlhood sarà un approfondimento su Le inseparabili di Simone de Beauvoir, l'opera scritta nel 1954 ma rimasta nascosta fino a cinque anni fa, quando è stata pubblicata per la prima volta riaccendendo l'interesse per la grande pensatrice femminista.