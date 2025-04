Ilnapolista.it - A Marsiglia c’è un’aria pesante, i giocatori non hanno digerito il ritiro imposto da De Zerbi (l’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilè l’argomento caldo di questi giorni in Francia. Ha perso 4 delle ultime 5 partite, tre sconfitte di fila e secondo posto perso a vantaggio del Monaco.Il clima che si respira nella squadra di Deè piuttosto. Lo scrive. “Le ultime ore delsono davvero quelle di un club in crisi. Lo schiaffo preso in faccia dal Reims (1-3, sabato) ha scosso le prospettive europee, poiché tutti avevano capito che l’obiettivo Champions League era in pericolo“.Deduro con il suo: «Non vedo mai la mia famiglia. Quindi non vedrete nemmeno le vostre»Dee la squadrasmaltito la sconfitta per una notta alla “Commanderie”, il centro sportivo del. Da lì poi è partito ilchiesto da De.“Chi aveva programmato una fuga ha annullato tutto all’ultimo minuto, con inevitabile smorfia, mentre altri non riuscivano a immaginare di trascorrere le ultime ore del Ramadan lontani dai propri cari.