A Fiumicino “la festa della terra”, la sagra dell’agroalimentare e dell’artigianato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile 2025- Sabato 12 e domenica 13 aprile “” in via Redipuglia, 45 ad Isola Sacra. Laagroalimentare e artigianato è patrocinata dal Comune die organizzata dall’Associazione Culturale Agro di Isola Sacra. Sono previsti, a partire dalle ore 10 fino alle 18, eventi e laboratori per bambini e adulti, tutti gratuiti. Sulla locandina il programma completo.