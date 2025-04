Liberoquotidiano.it - "A casa mia": Lavinia Orefici, lezione a Prodi | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Quarta repubblica, su Rete 4, si parla ancora inevitabilmente del caso di Romanoe della sua aggressione verbale alla inviata, culminata in una tirata di capelli in pubblico. Un momento imbarazzante e increscioso che fa dire alla stessa giornalista di Porro, presente in studio, parole nette e dure. "Amia mi hanno insegnato che quando qualcuno sbaglia dice 'Chiedo scusa'. O di persona oppure su un bel biglietto con carta intestata, uno scrive 'Gentile dottoressa, le chiedo scusa per il mio comportamento. Con rispetto, Romano'. E poi magari anche un mazzo di fiori, da signore". Ci sono due aspetti in questa antipatica vicenda, sottolinea ancora la: "Primo: è stata messa in discussione la qualità della mia domanda. Ricordiamo: era un passaggio del Manifesto di Ventotene che il presidente del Consiglio aveva letto in aula.