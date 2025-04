Iodonna.it - «A 25 anni ti cadono così dal cielo e non avevo la capacità di gestirli», ha detto a Leggo. Ma sui social spiega: «Sono una spendacciona, ma con il fortunato premio del GF ho comprato casa, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, quindi non ho buttato via proprio nulla»

Correva l’anno 2004 quando Serena Garitta vinceva il Grande Fratello. Una vittoria che ha fatto da trampolino di lancio alla sua carriera in tv, ma non solo. Ha intascato il montepremi da 220mila euro. Del quale parla in un’intervista rilasciata a. «Li ho buttati tutti», ha. Grande Fratello 2024/2025: chii concorrenti X Leggi anche › Jessica Morlacchi vince il “Grande Fratello”: «Grazie,felice» Serena Garitta: buttai via i 220mila euro vinti al GFL’ex vincitrice del Gf potrebbe dare diversi consigli a chi sogna di entrare nellapiù spiata d’Italia.